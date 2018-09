Actualidade

O Ministério Público deferiu acusação por um crime de homicídio qualificado contra um homem suspeito de ter matado outro em abril passado, no concelho de Castro Marim, anunciou o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.

O alegado homicida tem 37 anos e terá mantido uma relação sentimental com a vítima, que foi morta com uma pancada na cabeça, desferida com um taco de beisebol, segundo a informação avançada pelo DIAP em comunicado.

A acusação alega que os dois homens "tinham vivido quatro anos juntos" em casa da vítima, localizada "na área de Castro Marim", mas "a partir de 2016 passaram a encontrar-se apenas ocasionalmente".