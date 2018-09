Actualidade

O maior partido da oposição cabo-verdiana (PAICV) afirmou hoje que a crise com a única companhia que assegura voos inter-ilhas resulta de "uma solução apressada de liquidação dos TACV nas rotas domésticas e entrega deste mercado ao monopólio privado".

Em conferência de imprensa realizada na cidade da Praia, a propósito da reação da companhia aérea Binter, que ameaçou deixar de realizar as ligações inter-ilhas devido à redução das tarifas, o vice-presidente do PAICV, Nuias Silva, referiu que esta posição da operadora é de "uma gravidade extrema e configura pressão e chantagem inusitada e põe em causa as legislações do país e a autonomia e independência de uma autoridade reguladora num setor tão sensível como o da aviação civil".

"Tudo isso é consequência de uma decisão mal preparada, de uma solução apressada de liquidação dos TACV [Transportes Aéreos de Cabo Verde] nas rotas domésticas e entrega deste mercado ao monopólio privado de uma companhia aérea", prosseguiu.