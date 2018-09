Mau tempo

A chuva intensa e queda de granizo provocaram esta tarde inundações momentâneas em algumas artérias da cidade de Vila Real, com constrangimento no trânsito, e ainda num supermercado, segundo a proteção civil.

O temporal começou a cair pelas 16:30, num dia de intenso calor, com as temperaturas a rondarem os 30 graus, e durante alguns minutos choveu com muita intensidade na cidade de Vila Real, verificando-se também a acumulação de granizo em alguns locais.

Fonte da proteção civil disse que a água acumulou-se em algumas vias da cidade, nomeadamente na avenida Primeiro de Maio, ainda na ponte sobre o rio Cabril, que liga Almodena e Parada de Cunhos, e na zona da escola Morgado de Mateus.