Actualidade

Quim Machado é o novo treinador do Arouca, da II Liga de futebol, tendo sido hoje apresentado em conferência de imprensa, realizada no Estádio Municipal de Arouca, rendendo Miguel Leal no cargo.

"Em termos de comunicação social, tínhamos até agora um discurso de tranquilidade e de ver como as coisas iam correr. Contudo, sabem que somos um clube com muita ambição e não podíamos continuar nesta série negativa. Queríamos virar a página e assumir hoje, perante vós, o que antes estabelecemos como objetivo internamente: queremos subir de divisão", disse o diretor desportivo do emblema arouquense, Joel Pinho.

O novo treinador do Arouca esclareceu que o acordo entre as partes foi rápido: "Tivemos reunião ontem à noite [quarta-feira] e foi fácil chegar a acordo. Eu só aceitava se fosse para subir de divisão. A direção também concordou. Não há que esconder nada. Se este clube, há dois anos, teve condições para jogar na Liga Europa, também tem de ter para voltar à I Liga.".