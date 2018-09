Brasil/Eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que organiza as eleições no Brasil, barrou hoje a candidatura de Anthony Garotinho ao governo do estado do Rio de Janeiro, num julgamento decidido por unanimidade pelos sete juízes que o integram.

Garotinho, antigo radialista e governador do Rio de Janeiro entre 1999 e 2002, foi condenado por improbidade administrativa em maio deste ano, sob acusação de fraudes na saúde durante o mandato de sua mulher, Rosinha Garotinho.

A decisão foi justificada pela Lei da Ficha Limpa, que impede candidatos condenados em duas instâncias da Justiça do país de disputarem cargos públicos em eleições.