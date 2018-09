Actualidade

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) vai mudar a marca comercial até final do ano, disse hoje o presidente do banco mutualista num encontro com jornalistas em Lisboa.

Segundo Carlos Tavares, a mudança será da designação comercial, mas será mantido nos estatutos o nome Caixa Económica Montepio Geral.

O responsável não quis, contudo, indicar a marca comercial com que o banco ficará.