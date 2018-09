Actualidade

Doze exposições abriram hoje em Óbidos, assinalando o arranque do Folio - Festival Literário Internacional, no âmbito do qual o público poderá visitar mostras que homenageiam escritores nacionais e estrangeiros, mas também a criatividade de artistas locais.

Na sua quarta edição, o Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos aposta, segundo o presidente da Câmara de Óbidos, Humberto Marques, "na internacionalização", por um lado, mas também "no envolvimento das comunidades locais" no evento que hoje arrancou, com a inauguração de 12 das 13 exposições integradas no programa.

No que toca a mostras internacionais, o destaque vai para "Hilda Hilst - Fotografias de Fernando Lemos", proveniente do Brasil, e para "Palabra de Honor - Retratos a Lápis dos Poetas da coleção", cedida pelo Instituto Cervantes, de Espanha.