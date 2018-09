Actualidade

O autarca de Kinshasa autorizou hoje uma reunião dos principais partidos da oposição, perto da sede do parlamento da República Democrática do Congo (RDCongo), a menos de três meses das eleições para escolha do sucessor do Presidente Joseph Kabila.

Numa carta a que a agência France Press teve acesso, André Kimbuta deu autorização "à atividade política de sábado, às 15:00 horas (mesma hora em Lisboa)", que permitirá aos partidos da oposição encontrar um candidato único às presidenciais de 23 de dezembro, para concorrer contra o delfim de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary.

"Convido-os a velarem, no decorrer da vossa atividade, pelo estrito respeito pelas disposições da lei quanto às manifestações e reuniões públicas", afirmou André Kimbuta.