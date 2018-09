Actualidade

Um acidente de viação provocou hoje a morte de seis pessoas e ferimentos noutras nove, na estrada que liga a cidade do Uíge ao município de Quitexe, província no norte de Angola, segundo fonte hospitalar.

A colisão envolveu uma viatura que fazia o serviço de táxi e uma carrinha, proveniente de Luanda, tendo provocado a morte das seis vítimas no local, informou o diretor clínico do Hospital Provincial do Uíge, David Diavanza.

Segundo o responsável, dois dos feridos estão em estado grave e vão ser submetidos a cirurgias.