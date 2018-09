Actualidade

A deputada angolana Welwitschea 'Tchizé' dos Santos, filha de José Eduardo dos Santos, afirmou hoje à Lusa confiar que, por ser atualmente a único membro da família do ex-chefe de Estado num cargo público, não será "sacrificada" no MPLA.

"Cada um julgará a situação de acordo com a sua perspetiva. Uma constatação inequívoca é que passei a ser eu o único membro da família 'dos Santos' que atualmente ocupa um cargo público, num órgão de soberania do Estado (Deputada à Assembleia Nacional, eleita na lista do qual o cabeça-de-lista foi o Presidente João Lourenço, MPLA), o que me tornaria um alvo a abater, caso a tese de caça às bruxas se viesse a confirmar", disse.

"Deus queira que não a haja e que estejamos, de facto, perante o respeito pelas leis e pelo Estado democrático de direito. Se assim for, certamente não serei sacrificada dentro do meu partido pelas minhas intervenções, em respeito à constituição da República de Angola", escreveu a filha do ex-Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, numa declaração enviada hoje à Lusa.