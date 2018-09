Actualidade

O juiz Brett Kavanaugh clamou hoje inocência e assegurou que não desiste da candidatura ao Supremo Tribunal apesar do testemunho da professora Christine Blasey Ford, que o acusa de agressão sexual em 1982.

"Ninguém me fará retirar do processo", disse Kavanaugh, conservador, 53 anos, que está a ser ouvido na Comissão Judicial do Senado depois de hoje já ter sido ouvida Christine Blasey Ford.

"Estou inocente", acrescentou, sublinhando os efeitos desta controvérsia para a sua família.