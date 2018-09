Actualidade

A chuva intensa que se fez sentir em Chaves diminuiu e permitu o início do encontro Desportivo de Chaves-Benfica, de abertura da sexta jornada da I Liga de futebol.

Depois de ter atrasado o início do encontro, agendado para as 20:15, e ter avaliado em três ocasiões as condições do relvado, o árbitro João Capela, da Associação de Lisboa, decidiu-se pela realização da partida, que arrancou às 21:20.

DYMC/VR // VR