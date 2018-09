Actualidade

A Plataforma pela Reposição das Scut na A23 e A25 lançou hoje um desafio ao Governo, PS, PSD e CDS-PP para darem um passo em frente e, em sede de Orçamento de Estado, defenderem a suspensão das portagens.

Pretendemos que "o Governo, o PS, o PSD e o CDS estejam disponíveis para, em sede de Orçamento de Estado, dar um passo em frente e [que], de forma imediata, peçam a suspensão das portagens", desafiou Luís Garra, da União de Sindicatos de Castelo Branco.

O sindicalista falava em Castelo Branco, no encerramento do debate nacional sobre as "Portagens e PPP Rodoviárias no Contexto do Desenvolvimento Regional" promovido pela Plataforma pela Reposição das Scut na A23 e A25.