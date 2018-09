Actualidade

A brasileira e analista financeira Daniella Vieira está entre os 53 "sonhadores" do programa norte-americano Ação Diferida para Imigração Infantil que se podem ouvir a partir de hoje no álbum "American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom".

A participação no projeto musical que, traduzido para o português tem o nome de "Sonhadores Americanos: Vozes da Esperança, Música da Liberdade", deu-lhe "um forte sentido de comunidade", disse à Lusa a jovem de 24 anos, depois de "um ano muito difícil" em que a Administração de Donald Trump decidiu revogar o decreto que criou o programa Ação Diferida para Imigração Infantil (DACA, na sigla em inglês).

Daniella Vieira gravou as músicas em Nova Iorque, uma experiência "muito excitante" para alguém que aprendeu a tocar bateria e piano em criança e sente que é possível contar uma história através da música, juntamente com outros 'sonhadores' indocumentados cujo futuro nos Estados Unidos é incerto.