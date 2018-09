Actualidade

O banqueiro António Horta Osório considera que não existem, atualmente, sinais de que se esteja à beira de uma nova crise, mas recomenda prudência e tomada de medidas que tornem Portugal mais forte para essa eventualidade.

Questionado pelas recentes declarações de economistas como Nouriel Roubini que, numa coluna de opinião do Financial Times, disse prever uma próxima crise financeira e recessão global em 2020, ou do ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) Jean-Claude Trichet - que alertou para o risco do aumento das dívidas públicas e privadas em todo o mundo e do recurso à alavancagem nos mercados financeiros como antes da crise financeira -, o presidente executivo do Lloyds Bank mostrou-se mais otimista.

"É um facto que, como esses economistas dizem, as crises financeiras são cíclicas, de tantos em tantos anos, normalmente, existe algum tipo de recessão ou algum tipo de crise. Isso é normal nos ciclos económicos. Eu não vejo indicadores que mostrem que estamos à beira de ter uma nova crise, seja económica, seja financeira. O que não quer dizer que não devamos ser prudentes", disse em declarações à Lusa, em Lisboa, onde esteve para dar uma palestra sobre previsões económicas na Cimeira do Turismo.