Actualidade

Violência doméstica, emancipação da mulher, homicídio seguido de suicídio ou ciúme são algumas das realidades, dos crimes e dos pecados abordados em "Otelo", de Shakespeare, a peça que se estreia hoje, no Teatro Nacional São João, no Porto.

"Otelo, o Mouro de Veneza", uma tragédia escrita pelo dramaturgo William Shakespeare, é a primeira produção própria desta temporada de 2018/2019 do Teatro Nacional São João (TNSJ), e sobe ao palco pelas 21:00, com encenação do diretor artístico do TNSJ, Nuno Carinhas.

Os temas que esta tragédia shakesperiana vai abordar, como o ciúme, a traição, o homicídio de uma mulher pelo seu marido, que se suicida depois por ter descoberto que matou uma inocente, ou a ameaça de um pai que quer bater na filha, são uma espécie de reflexo do que ainda acontece hoje na sociedade ocidental, admitiu aos jornalistas Nuno Carinhas, quando da apresentação da peça.