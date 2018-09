Actualidade

As Jornadas Europeias do Património (JEP) começam hoje e prolongam-se até domingo, em 181 municípios, num total de 1.200 iniciativas promovidas por 800 entidades públicas e privadas, anunciou a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

"Partilhar Memórias" é o tema escolhido pelo Conselho da Europa, que criou a iniciativa em 1985, organziada, atualmente, em conjunto com a Comissão Europeia.

Sensibilizar para o património comum da Europa e para a necessidade da sua contínua proteção, é o objetivo das jornadas, cujas iniciativas em Portugal preveem 320 visitas guiadas e percursos orientados.