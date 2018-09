Actualidade

Criar uma plataforma "poética e artística" em que jovens que chegaram ilegais aos EUA contem histórias através da música é o objetivo do álbum "American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom", disse à Lusa o músico John Daversa.

A produção dividida entre Los Angeles, Miami e Nova Iorque tem a participação de 53 "sonhadores", como são denominados, jovens que foram levados ilegalmente para os Estados Unidos em criança e passaram a estar protegidos de deportação com o programa Ação Diferida para Imigração Infantil (DACA, na sigla em inglês) que a Administração de Donald Trump decidiu terminar.

O álbum "American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom" é lançado hoje nas plataformas de streaming e canais digitais e terá também uma versão física, à venda na Amazon e nos sites da editora BFMjazz e do músico John Daversa.