Actualidade

O artista português Rigo 23 pintou esta semana um mural no centro histórico de Vila Nova de Gaia, uma "chamada de atenção para a importância da água" e um "elogio" à mesma, que é um "elemento intrínseco da cidade".

Os turistas e transeuntes iam passando despercebidamente por mais uma obra do madeirense, talvez pela presença de andaimes, indicadores de trabalho não-concluído, e pelos indicadores percentuais de "83%, 75% e 71%" que acompanhavam as silhuetas de um cérebro, coração e planeta, respetivamente.

"A obra é uma reflexão sobre a água e a omnipresença da água, ao rio que juntou estas duas populações [Porto e Vila Nova de Gaia], como um meio de comunicação. (...) Estas são as percentagens de água. O cérebro humano tem 83% água, 75% do coração é água e 71% do planeta é água. É uma chamada de atenção para a importância da água", contou à Lusa, o muralista radicado nos Estados Unidos da América (EUA), primeiro em São Francisco, agora em Los Angeles.