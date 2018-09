Actualidade

A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o seu principal índice (PSI20) a cair 0,61% para 5.391,45 pontos, depois de ter fechado a última sessão a subir.

Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa fechou com o PSI20 a subir 0,64% para 5.424,27 pontos, em linha com as principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 subiram, quatro desceram e uma ficou inalterada. A Navigator e a Mota-Engil foram que mais subiram, registando ganhos acima de 2%.