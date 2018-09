Actualidade

"Fronteira" é o tema do novo número da revista Egoísta, a editar na próxima semana, que "aposta num design inovador, com a capa a piscar o olho a Michelangelo", revelou à agência Lusa a sua editora, Patrícia Reis.

A celebrar 18 anos de existência, tendo já acumulado 86 galardões, nacionais e estrangeiros, este 65.º número "reflete sobre a atualidade e o imaginário: o que mantemos dentro do nosso território afetivo, geográfico, social, e o que nos atrevemos a conhecer do território do Outro", explicou Patrícia Reis.

O diretor da revista, Mário Assis Ferreira, assina o editorial, intitulado "Fronteiras - Os Muros do Medo", no qual refere que "uma nova ordem mundial" emergiu, em 1945, "das cinzas da II Guerra Mundial, conferindo às potências vencedoras o poder e a discricionariedade de encaixilhar o mundo - designadamente o Médio e Extremo Oriente - em cubículos geoestratégicos".