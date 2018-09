Moçambique/Autárquicas

Um membro da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) sofreu ferimentos depois de ter sido baleado na quinta-feira, em Tete, interior do país, num incidente relacionado com a campanha para as eleições autárquicas, anunciou o partido.

O incidente aconteceu dentro de uma esquadra de polícia quando se tentava resolver uma disputa relacionada com um local para afixação de cartazes, entre simpatizantes da Renamo e da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), noticiou a Agência de Informação de Moçambique (AIM).

A Renamo responsabiliza membros da Frelimo pelo disparo, enquanto a polícia anunciou estar a recolher dados sobre a ocorrência.