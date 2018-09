Actualidade

A LUSO - Mostra Itinerante do Novo Cinema Português, que irá passar por mais de 25 cidades italianas, arranca no sábado, em Roma, com a presença do realizador Marco Martins.

Esta mostra irá dar a conhecer ao público italiano "uma geração de cineastas, que (ainda) não chegou às salas comerciais da península italiana", e que representa "o melhor cinema português dos últimos anos".

Para apresentar em cidades como Milão, Turim, Trieste, Bolonha, Perugia, Palermo e Bari, a organização escolheu cinco filmes, "consagrados nos festivais internacionais": "São Jorge", de Marco Martins, "A Fábrica de Nada", de Pedro Pinho, "Cartas da Guerra", de Ivo Ferreira, "Verão Danado", de Pedro Cabeleira, e "Ramiro", de Manuel Mozos.