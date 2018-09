Actualidade

A fadista portuguesa Ana Moura atua a 05 de outubro, pela primeira vez, na Sydney Opera House, na Austrália, uma das salas de espetáculos mais importantes do mundo, foi hoje anunciado.

Depois de Sydney, Ana Moura atua numa outra cidade australiana, Melbourne, no dia 07 de outubro, no âmbito do Melbourne International Arts Festival.

Embora seja a primeira vez que atua na Sydney Opera House, está é a terceira vez que a fadista dá concertos na Austrália.