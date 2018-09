Actualidade

A taxa de desemprego manteve-se em julho nos 6,8%, o valor mais baixo desde setembro de 2002 e menos 2,1 pontos percentuais do que no mesmo mês de 2017, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Em julho de 2018, a taxa de desemprego situou-se em 6,8%, igual à do mês anterior, menos 0,3 pontos percentuais em relação a três meses antes e menos 2,1 pontos percentuais que no mesmo mês de 2017", refere a estimativa mensal de emprego e desemprego do INE.

O valor da taxa de desemprego de julho "corresponde a uma revisão nula da estimativa provisória divulgada há um mês", prossegue o INE, recordando que "desde setembro de 2002 que não era observada uma taxa de desemprego tão baixa como as de junho e julho de 2018".