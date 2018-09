Actualidade

A Comissão Europeia propôs hoje destinar mais 40 milhões de euros aos refugiados palestinianos, de modo a permitir que escolas e estabelecimentos de saúde continuem a funcionar.

Bruxelas avançou hoje com a proposta de uma ajuda suplementar à Agência das Nações Unidas de Assistência a Refugiados Palestinianos (UNRWA, na sigla em inglês) no valor de 40 milhões de euros, para que esta continue a assegurar o acesso à educação a 500.000 crianças refugiadas, cuidados de saúde básicos a mais de 3,5 milhões de pacientes e ajuda a mais de 250.000 refugiados vulneráveis.

"Hoje, reafirmamos o nosso apoio político e financeiro à UNRWA. Esta é fundamental para a perspetiva de uma solução com dois Estados. Apoiar a UNRWA é apoiar a paz e a segurança no Médio Oriente, o que é do nosso interesse estratégico", observou a chefe da diplomacia europeia.