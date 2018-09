Incêndios

O Bloco de Esquerda apresentou no Parlamento um projeto-lei para atribuir às vítimas do incêndio de este ano que atingiu Monchique, Silves, Portimão e Odemira medidas de apoio idênticas às destinadas aos afetados dos incêndios florestais de 2017.

Os deputados que apresentaram o projeto-lei do Bloco de Esquerda (BE) na Assembleia a República (AR) pretendem que seja reconhecida de forma "premente" a "excecionalidade dos incêndios ocorridos" em agosto na serra da algarvia, "tanto pela dimensão da área ardida, como pelo número de feridos atingidos".

Os eleitos do BE defendem a necessidade de "apoiar com urgência todos" os afetados e de "recuperar habitações, equipamentos e outros apoios" destruídos pelo incêndio, que atingiu os concelhos de Monchique, Silves e Portimão, no distrito de Faro, mas também em menor proporção o de Odemira, no distrito de Beja, queimando mais de 27.000 hectares de floresta, segundo a informação veiculada pelo partido no comunicado em que anunciou a apresentação do projeto-lei.