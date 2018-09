Actualidade

A plataforma cívica contra o novo aeroporto na Base Aérea n.º 6, no Montijo, distrito de Setúbal, disse hoje que não há um "consenso nacional" em relação à construção desta infraestrutura, contrariando as declarações do primeiro-ministro, António Costa.

"O primeiro-ministro demonstra estar equivocado. Em Portugal, não existe nenhum consenso nacional quanto à opção Base Aérea n.º 6. O que pode existir, sim, é uma clara cedência do Governo aos interesses privados da VINCI", apontou o movimento em comunicado.

António Costa afirmou na quinta-feira, na IV Cimeira do Turismo Português, em Lisboa, que apenas se aguarda o estudo de impacto ambiental para a solução aeroportuária Portela + Montijo se tornar "irreversível", considerando que há um consenso nacional sobre este projeto e que não há tempo a perder.