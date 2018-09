Actualidade

Adaptação de literatura portuguesa, rodagem em locais e estúdios em Portugal, realizadores premiados e participação maioritária de mulheres são alguns dos requisitos valorizados nos projetos que se candidatarem ao Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema.

É o que consta no regulamento, publicado hoje em Diário da República, com as regras do programa de incentivo à produção de cinema e audiovisual, "com relevância promocional internacional e cultural", e à captação de filmagens estrangeiras para português, no âmbito daquele Fundo.

Criado pelo Governo, e em vigor deste junho, o Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema tem um capital de 30 milhões de euros, dos quais dez milhões de euros se destinam a financiar projetos de cinema e televisão (séries, longas-metragens, ficção, documentário) produzidos e rodados total ou parcialmente em Portugal, e que tenham relevância internacional.