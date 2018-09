Actualidade

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Alentejo (CIMAC), José Calixto, congratulou-se hoje com a escolha do distrito de Évora para a implementação do projeto-piloto de voto eletrónico presencial, por considerar que vai "facilitar a vida" dos eleitores.

Será "um momento que corresponde a uma facilitação da vida das pessoas", porque qualquer eleitor que não possa votar na mesa a que corresponde o seu recenseamento "passará a ter essa hipótese em qualquer mesa com voto eletrónico", afirmou.

O também autarca de Reguengos de Monsaraz realçou que a implementação deste projeto-piloto "é um passo" para a modernização da democracia portuguesa e representa "um momento importante" que "honra o território" do Alentejo Central.