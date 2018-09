Pedrógão Grande

A Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande considerou hoje que a acusação do Ministério Público contra doze arguidos no âmbito do inquérito àquele fogo de 2017 é uma resposta cabal ao interesse público.

"Entendemos ser a resposta cabal ao interesse público que a tragédia que lhe está subjacente exige e do interesse público na sua divulgação para memória futura", refere a associação liderada por Nádia Piazza em comunicado enviado à agência Lusa.

O Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria deduziu acusação contra doze arguidos no âmbito do inquérito aos incêndios de junho de 2017 em Pedrógão Grande, que mataram 66 pessoas.