Actualidade

A resolução que aprova os contratos-programa a assinar com os teatros nacionais e o Organismo de Produção Artística (Opart), que prevê 79,6 milhões de euros de indemnizações compensatórias até 2020, foi publicada hoje em Diário da República.

De acordo com a resolução do Conselho de Ministros n.º 126/2018, para o triénio que começa em 2018, ao Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, vão caber 13.427.342 euros, ao Teatro Nacional São João, no Porto, 14.723.814 euros e, ao OPART, que gere a Companhia Nacional de Bailado, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Teatro Nacional de São Carlos, também em Lisboa, 51.450.219 euros.

O montante global a atribuir ao Teatro D. Maria II, segundo o diploma, é repartido da seguinte forma: 3.722.418 euros, em 2018, 4.799.600, em 2019, e 4.905.324 euros, em 2020.