(CORREÇÃO DO 1.º E 4.º PARÁGRAFOS) Lisboa, 27 set (Lusa) - Os deputados da comissão parlamentar de Cultura visitam, a 04 de outubro, a exposição dedicada a Robert Mapplethorpe, no Museu de Serralves, no Porto, disse hoje à agência Lusa a deputada socialista Carla Sousa. (RETIRANDO A EXPRESSÃO "A CONVITE DA ADMINISTRAÇÃO" DE SERRALVES, E ACRESCENTA, NO QUARTO PARÁGRAFO, QUE O CONVITE CHEGOU À COMISSÃO DE CULTURA NO MESMO DIA EM QUE DERAM ENTRADA OS REQUERIMENTOS DO BE E DO PS, VOTADOS NA QUINTA-FEIRA)

A vista a Serralves ficou definida depois de aprovados, pela comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, os requerimentos do Bloco de Esquerda (BE) e do Partido Socialista (PS), para a realização de audições do diretor demissionário do museu, João Ribas, e da administração da Fundação de Serralves.

O requerimento do BE foi aprovado por unanimidade e o do PS com os votos contra do BE, referiu a deputada. Ainda não há datas agendadas para as audições parlamentares, que devem no entanto realizar-se após a visita a Serralves.