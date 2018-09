Actualidade

Um tsunami atingiu hoje as cidades de Palu e Donggala, na ilha indonésia de Celebes, antes sacudida por dois sismos, anunciou a Agência Nacional de Mitigação de Desastres indonésia, que fala em famílias desaparecidas.

Segundo o porta-voz da agência, Sutopo Purwo Nugroho, o tsunami arrastou casas e há famílias desaparecidas.

Em declarações transmitidas pela televisão, Sutopo disse que as comunicações com a zona atingida estão em baixo e que as operações de salvamento estão a ser dificultadas pela escuridão.