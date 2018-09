Actualidade

A bolsa de Milão registava hoje uma queda superior a 4%, após o Governo italiano anunciar na quinta-feira uma subida do défice para 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB).

Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice FTSE Mib recuava 4,18% para 20.612,39 pontos, após a suspensão da negociação das ações de vários bancos ao fim da manhã e durante algum tempo para travar as descidas mais acentuadas.

A coligação no poder em Itália anunciou na quinta-feira que concordou em encerrar os exercícios de 2019, 2020 e 2021 com um défice orçamental de 2,4% do PIB, o que significa uma subida deste valor em relação às previsões do Governo anterior.