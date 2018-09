Actualidade

O Governo brasileiro arrecadou 6,8 mil milhões de reais (1,4 mil milhões de euros) em bónus de assinatura de quatro blocos de áreas para exploração de petróleo do pré-sal num leilão realizado hoje.

Doze das principais petrolíferas do mundo participaram no leilão, que se realizou num hotel na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.

A concessão de contratos de partilha de produção para exercício das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural nos blocos de Saturno, Titã, Pau-Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde, localizadas em águas profundas das bacias de Campos e Santos, entre o litoral dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.