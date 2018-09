Actualidade

O tempo, útil ou inútil, a forma como é vivido nos percursos educativos é o foco do 4.º Seminário Internacional do Folio Educa que sábado e domingo reúne em Óbidos professores, auxiliares e investigadores de vários países.

O seminário Internacional e o laboratório de formação, integrados no capítulo da educação no Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos, vão "agarrar o tema 'ócio e negócio, Invenção do Futuro' pela ótica do tempo", disse hoje à Lusa a curadora, Maria José Vitorino.

Ao longo dos dois dias de seminário que decorre no sábado e no domingo, e do laboratório de formação, que se prolonga para segunda-feira, os cerca de 160 participantes "vão sobretudo pensar trocar ideias sobre como vamos aprendendo a manejar o tempo, útil ou inútil", explicou.