Actualidade

O treinador do Sporting disse hoje que o Nani não teve um comportamento irreprovável para um futebolista que representa os 'leões', porém mostrou-se esperançoso que o extremo mostre que a atitude tenha sido um equívoco.

José Peseiro comentava em conferência de impressa a reação do internacional português, quando reagiu mal à substituição no encontro perdido pelo Sporting (1-0), diante do Sporting de Braga, na segunda-feira, em jogo da quinta jornada da I Liga.

"O Nani teve um comportamento inadequado, irreprovável e que ele próprio reconheceu perante o grupo. [O comportamento] Vai contra os nossos princípios", afirmou por referir o técnico 'leonino', acrescentando: "Cabe agora ao Nani mostrar a todos nós que este comportamento não passou de um equívoco, pelo seu trajeto de topo e pelo aquilo que deu ao futebol português".