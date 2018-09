Actualidade

Uma exposição intitulada "Os contos cruéis de Paula Rego", com obras da artista portuguesa, vai ser inaugurada a 17 de outubro, no Museu de l'Orangerie, em Paris, de acordo com o sítio 'online' da instituição francesa.

A exposição, comissariada por Cécile Debray, diretora do Museu de l'Orangerie, ficará patente até 14 de janeiro de 2019 e incluirá obras como "Scavengers", de 1994, e o triptíco "The Fisherman", de 2005.

"Única artista mulher do grupo da Escola de Londres, Paula Rego distingue-se por uma obra fortemente figurativa, literária, incisiva e singular", descreve o texto de apresentação da exposição.