A Câmara de Macedo de Cavaleiros vai investir 1,15 milhões para recuperar e dar novos usos a duas estações de comboio da desativada linha do Tua, divulgou hoje o município transmontano.

Esta autarquia do distrito de Bragança assina, na segunda-feira, com a Infraestruturas de Portugal (IP) Património dois contratos de concessão que vão permitir a reutilização das estações ferroviária de Macedo de Cavaleiros e do Azibo.

Os trabalhos de limpeza dos terrenos já começaram para as obras "arrancarem o mais rapidamente possível" e a antiga estação de Macedo de Cavaleiros passar a ser a sede do GeoparK- Terras de Cavaleiro e a do Azibo um albergue de apoio a cicloturistas da ciclovia, que está a nascer no antigo corredor da linha do Tua e que passa por Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança.