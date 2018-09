Actualidade

Dois alunos armados com um revolver e uma faca entraram hoje numa escola do estado brasileiro do Paraná e atiraram sobre vários colegas, ferindo dois.

O caso ocorreu no Colégio Estadual João Manoel Mondrone, em Medianeira, município localizado no oeste do Paraná e a 60 quilómetros da cidade fronteiriça de Foz do Iguaçu.

Segundo informações da polícia militar, dois alunos ficaram feridos, um dos quais em estado grave.