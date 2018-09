Actualidade

Um especialista em segurança aeronáutica classificou hoje como "muito grave", com potenciais "consequências catastróficas", o incidente do avião da Ryanair que embateu numa roda de um trem de aterragem, caído na pista, durante a descolagem do Porto.

"Este incidente deve ser considerado como muito grave, pois poderia ter consequências catastróficas. Ocorre durante uma das fases críticas, a descolagem, e deverá, com certeza, merecer uma atenção especial na sua investigação. Recordemo-nos do caso do Concorde, em 2000, com consequências trágicas. Um objeto estranho numa pista é sempre grave, e no caso de um aeroporto desta dimensão e intensidade de tráfego, é simplesmente inaceitável", alertou Luís Trindade, também coronel da Força Aérea Portuguesa, já na reserva.

A investigação apurou que o acidente do Concorde (AF4590), ocorrido em Paris, França, a 25 de julho de 2000, do qual resultou mais de uma centena de mortos e a destruição total da aeronave e de algumas casas, deveu-se ao facto de, durante a corrida de descolagem na pista do Aeroporto Charles de Gaulle, o avião ter colidido/passado por cima de um objeto metálico que se encontrava na pista, tendo a tripulação perdido depois o controlo da aeronave.