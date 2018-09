Actualidade

O produtor de cinema Paulo Branco defende ser necessário fazer-se mais cinema independente em Portugal e no resto da Europa, e mostrá-lo para lá dos grandes centros urbanos, por todo o lado, em particular nas cidades do interior.

Em entrevista à agência Lusa, no âmbito do Festival Internacional de Cinema Cine Côa, que decorre em Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, até sábado, o produtor cinematográfico, homenageado pelo certame, considera que ainda "é um pouco difícil" levar o cinema mais independente ao interior do país.

"Há um circuito alternativo de distribuição de filmes, e todos nós pretendemos que ele se desenvolva. O meu trabalho também contribuiu para mostrar o que de melhor se faz ao nível do cinema e trazê-lo às mais diversas vilas e cidades do interior de Portugal, escapando, assim, à previsão de que o cinema vai acabar", disse o produtor.