Actualidade

O professor aposentado Adão da Fonseca, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), venceu o prémio de excelência do Conselho Mundial dos Engenheiros Civis (WCCE), "em reconhecimento pela relevância dos seus projetos", revelou hoje a academia.

O anúncio oficial foi feito durante a 13.ª Assembleia Geral do WCCE, que decorreu este mês na Bolívia, tendo a candidatura do português, apresentada pela Ordem dos Engenheiros de Portugal, sido "o reconhecimento mundial da engenharia portuguesa", refere a Universidade do Porto na sua página oficial.

Na nota, Adão da Fonseca é descrito como "um dos mais reconhecidos engenheiros civis portugueses" e são também destacados os projetos que liderou, como a "Ponte Infante Dom Henrique no Porto, a Ponte Pedro e Inês em Coimbra e o Pavilhão do Conhecimento em Lisboa"