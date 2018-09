Actualidade

A terceira edição do Prémio Paula Rego, dirigida apenas a alunos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), vai receber candidaturas até 19 de outubro, foi hoje anunciado pela organização.

De acordo com a FBAUL, a terceira edição do Prémio Paula Rego é a última do conjunto de três edições dedicadas exclusivamente aos alunos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

Na primeira edição, em 2016, a obra escolhida pela pintora Paula Rego para integrar a sua coleção pessoal foi "O Presente/the Gift", de Margarida Lestra Salvador.