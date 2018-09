Actualidade

A proprietária de um lar de idosos ilegal, em Melgaço, foi hoje notificada a fechar, no prazo de 30 dias, aquela estrutura que acolhe 14 idosos, disse hoje à Lusa fonte da GNR.

A fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que "a notificação foi feita hoje, presencialmente, no âmbito de uma operação realizada em conjunto com a Unidade de Fiscalização do Norte, da Segurança Social".

De acordo com a mesma fonte, a decisão de encerrar o lar surge "na sequência de situações recorrentes, envolvendo com um idoso que estaria internado naquele lar".