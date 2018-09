Actualidade

O álbum "Cavaquinho cantado", de Daniel Pereira, é o vencedor por unanimidade do Prémio Carlos Paredes/2018, no valor de 2.500 euros, anunciou hoje a câmara municipal de Vila Franca de Xira, promotora do galardão.

"Esta foi uma decisão unânime do júri, que sublinhou a excelência interpretativa e a criatividade das obras tocadas", afirma a edilidade ribatejana em comunicado, no qual refere que esta edição contou com 26 candidaturas.

O júri decidiu entregar uma menção especial ao disco "A Dança dos Pássaros", pela Orquestra do Hot Clube de Portugal, exclusivamente composto por peças de António Pinho Vargas.