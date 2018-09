Actualidade

A Europa, com o espanhol Sergio Garcia e o sueco Alex Noren em grande plano, recuperou da desvantagem da manhã face aos Estados Unidos e lidera por 5-3 no final do primeiro dia da Ryder Cup de golfe.

No Le Golf National Club, arredores de Paris, jogaram-se os 'foursomes' (tacadas alternadas) e os norte-americanos chegaram a 3-1, para depois os europeus 'renascerem' em força, com quatro triunfos de seguida.

Nota para o sucesso de García e Noren sobre Phil Mickelson e Bryson Dechambeau, por cinco buracos e com quatro por disputar (5 e 4), uma vitória ampla que abriu o caminho a uma recuperação histórica-