Actualidade

O presidente da Fundação Eduardo dos Santos (FESA), Ismael Diogo da Silva, encontra-se detido, desde a tarde de hoje, na comarca de Viana, afirmou à agência Lusa o porta-voz dos Serviços Prisionais, Menezes Cassoma.

Segundo disse fonte da Procuradoria-Geral da República à Lusa, Ismael Diogo foi detido depois de se recusar a responder a várias notificações da justiça, relacionadas com uma acusação relacionada com a receção indevida de milhares de dólares provenientes do Conselho Nacional de Carregadores (CNC).

Por causa desse mesmo caso, está igualmente detido, há uma semana, o antigo ministro dos Transportes de Angola, Augusto Tomás, e administradores do Conselho Nacional de Carregadores, órgão afeto ao Ministério dos Transportes, por suposta má gestão e alegado desvio de fundos.