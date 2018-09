Tancos

O militar português em missão na República Centro-Africana (RCA) regressa a Lisboa na terça-feira para ser ouvido no tribunal no âmbito da investigação do caso de recuperação de armas de Tancos, disse hoje à Lusa o seu advogado.

Ricardo Sá Fernandes adiantou que enviou um pedido ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa para que o major Vasco Brasão, da Polícia Judiciária Militar (PJM), seja ouvido pelo juiz na quarta-feira.

Em declarações anteriores, Sá Fernandes afirmou que o seu cliente "pretende esclarecer os equívocos" relacionados com a investigação do processo Operação Húbris, sobre a recuperação das armas furtadas em Tancos.